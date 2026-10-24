Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende un accidente entre un autobús y un vehículo liviano en Cartago Centro.

¿Qué pasó?

Según el reporte, se presentó la colisión de los vehículos.

Pacientes atendidos por el choque entre autobús y vehículo

“En el lugar, los cruzrojistas atendieron a un total de cinco pacientes, de los cuales cuatro fueron trasladados en condición urgente y uno en condición estable al Hospital Max Peralta”, indicó la Cruz Roja.

Ocho unidades, entre ellas vehículos operativos, ambulancias de soporte básico y avanzado, así como unidades de rescate, participan el operativo de rescate y traslado.

Información en desarrollo.

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