Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Cruz Roja Costarricense atiende un accidente entre un autobús y un vehículo liviano en Cartago Centro.
Según el reporte, se presentó la colisión de los vehículos.
“En el lugar, los cruzrojistas atendieron a un total de cinco pacientes, de los cuales cuatro fueron trasladados en condición urgente y uno en condición estable al Hospital Max Peralta”, indicó la Cruz Roja.
Ocho unidades, entre ellas vehículos operativos, ambulancias de soporte básico y avanzado, así como unidades de rescate, participan el operativo de rescate y traslado.
Información en desarrollo.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.