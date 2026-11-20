Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Una colisión entre un autobús y un automóvil dejó nueve personas trasladadas a la clínica Marcial Fallas, luego de un accidente ocurrido antes del cruce de San Miguel de Desamparados.

La Cruz Roja Costarricense informó que ocho pacientes estaban estables, mientras que una persona recibió clasificación amarilla.

Carro quedó debajo del bus

Las imágenes del accidente muestran que el automóvil quedó parcialmente incrustado debajo de la parte delantera del autobús, que también sufrió daños materiales.

Los equipos de emergencia atendieron a los afectados y trasladaron a los nueve pacientes al centro médico. La Cruz Roja reportó que el incidente ya estaba controlado.

Le puede interesar: Aparatoso accidente deja a dos policías y un bebé en condición delicada