Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Un menor de edad falleció tras sufrir un accidente de tránsito mientras viajaba en motocicleta por Puerto Viejo de Sarapiquí, cerca de la Escuela de Chilamate.

De acuerdo con el reporte de agentes de la Subdelegación Regional de Sarapiquí, el joven viajaba solo en la motocicleta cuando ocurrió el accidente.

¿Cómo fue el accidente?

La versión que recibieron en el sitio señala que había ramas sobre la carretera. Al intentar esquivarlas, el menor habría derrapado y chocó contra un camión que circulaba en sentido contrario.

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El impacto provocó su muerte en el lugar.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.