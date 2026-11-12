Triple choque en carretera deja dos personas graves

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un choque en la provincia de Puntarenas, en el que dos personas quedaron gravemente heridas.

Sobre el choque

Según la versión preliminar, la colisión ocurrió entre dos vehículos livianos y una bicimoto. Tras el impacto, un hombre de 39 años quedó en condición crítica y otro de 53 años, en condición urgente.

El choque ocurrió a eso de las 11:18 de la mañana de este jueves 12 de noviembre, en la zona de Corredores, Canoas.

A ambas víctimas las trasladaron al Hospital de Ciudad Neily. No obstante, no hay información actualizada sobre su estado de salud.

Por: Camila Rosales Méndez

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