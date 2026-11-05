(FOTO) Dos carros chocan dentro de Dekra

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Dos carros chocaron dentro de la estación de Dekra en Barreal de Ulloa, Heredia, según información preliminar.

Las autoridades aún no confirman esta versión ni las circunstancias del percance.

El reporte inicial señala que una persona habría movido uno de los automóviles dentro de las instalaciones.

Durante ese desplazamiento, el vehículo habría avanzado varios metros antes de colisionar contra otro carro que permanecía en el lugar.

Sin embargo, todavía falta una versión oficial que permita establecer cómo ocurrió el choque y quién conducía el automóvil.

Fotografía muestra daños tras choque en Dekra

La fotografía disponible muestra daños en la parte delantera de uno de los vehículos involucrados.

No obstante, la imagen por sí sola no permite determinar la dinámica del accidente ni atribuir responsabilidades.

Además, de momento no se cuenta con información sobre personas heridas. Por ello, tampoco es posible confirmar si el incidente dejó únicamente daños materiales.

Información preliminar pendiente de confirmación

Los detalles sobre la supuesta participación de una funcionaria corresponden a información preliminar que sigue sin confirmarse por las autoridades.

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