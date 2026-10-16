Choque deja dos personas en condición crítica en vía pública

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un choque entre dos vehículos livianos en Limón, que dejó dos personas gravemente heridas.

Según el reporte preliminar, tras el impacto, dos víctimas quedaron en condición crítica y urgente, respectivamente. Ambas fueron trasladadas al Hospital Tony Facio por una unidad básica.

El cuerpo de emergencia no identificó a los afectados, ni brinda reportes sobre su estado de salud actualizado.

El accidente ocurrió a las 9:09 a. m. de este viernes 16 de octubre, en el sector de Matama, Limón.

Por: Camila Rosales Méndez

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