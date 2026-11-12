Choque deja dos víctimas graves en la Ruta 27

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Un choque sobre la ruta 27 requirió la atención de la Benemérita Cruz Roja Costarricense. En el accidente, los ocupantes viajaban en una motocicleta.

Sobre el choque

Según el reporte preliminar, los ocupantes del vehículo colisionaron contra la barrera divisoria de la vía. Tras el impacto, uno quedó en condición crítica y el otro en condición urgente.

El suceso ocurrió en San Rafael de Escazú, San José, sobre la ruta 27, a eso de las 12:45 de la madrugada de este jueves 12 de noviembre.

De momento, no hay información sobre la identidad de las víctimas del choque, ni sobre la actualización de su estado de salud.

Por: Camila Rosales Méndez

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