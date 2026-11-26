Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El choque contra un bovino en el sector de Nandayure, Guanacaste, dejó dos pacientes gravemente heridos. Hecho fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense.

Detalles del accidente con el bovino

Se reporta la colisión de una motocicleta contra el animal. En el lugar se atiende a dos hombres adultos.

¿En qué condición estaban las víctimas?

Uno estaba en condición crítica por politraumatismo y otro en condición urgente. Ambos fueron trasladados al Hospital de Nicoya.

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