Choque entre camión y carro provoca colapso vial en Alajuela

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un choque entre un camión y un carro provoca grandes presas, a la altura de la radial El Coyol, en Alajuela.

Según el reporte preliminar, la colisión ocurrió en la rotonda ubicada al costado sur de la Ruta 1.

El incidente genera un alto congestionamiento vial en todos los sentidos de ese punto.

Conductores reportan grandes presas

La información disponible señala que un vehículo pesado y uno liviano protagonizaron el accidente.

Sin embargo, el reporte no detalla cómo ocurrió el choque ni precisa si alguna persona sufrió lesiones.

Quienes circulan por la radial El Coyol reportan grandes presas en los alrededores de la rotonda.

La afectación complica el paso para los conductores que necesitan desplazarse por este sector de Alajuela.

Por el momento, tampoco hay información sobre el tiempo que requerirá la atención del incidente o el retiro de los vehículos involucrados.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.