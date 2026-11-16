Chile dulce y picante: descubra los beneficios que aporta a su salud

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El chile dulce destaca por su aporte de vitamina C, fibra, agua y antioxidantes. Además de aportar sabor y color a las comidas, este alimento contiene carotenoides y betacarotenos que contribuyen a su valor nutricional.

La ingeniera agrónoma Irene Cortés explicó las propiedades de este vegetal y señaló que las investigaciones científicas sobre los beneficios de los chiles se han centrado principalmente en las variedades picantes.

También mencionó estudios observacionales que analizan funciones similares en el chile rojo. La especialista explicó que la principal diferencia está en los carotenoides y el proceso de maduración.