Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

A un mes del sorteo del Gordo Navideño, los chanceros esperan que el pago de los aguinaldos impulse las ventas, en un momento en que la colocación del producto alcanza un 32,82 % del total.

Según los datos aportados por la Junta de Protección Social, se han colocado más de 14.000 millones de colones, los vendedores han retirado un 30,52 % del producto y en el canal en línea jpsenlinea.go.cr se ha vendido un 2,30 %.

Los vendedores consultados señalaron que la venta ha estado lenta y que el número más solicitado es el 60, por encima del 20 que corresponde a la fecha del sorteo, mientras la fracción cuesta 2.500 colones.