Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La organización de la Gran Maratón Costa Rica anunció cierres viales en San José para el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre.

Las restricciones comenzarán en Paseo Colón y la avenida de las Américas para dar paso a miles de corredores.

Desde las 10:00 p. m. del sábado, el operativo abarcará ambos sentidos de la avenida de las Américas.

En Paseo Colón, el cierre irá desde León Cortés hacia el centro de San José. Ambas vías reabrirán el domingo a las 11:30 a. m.

¿A qué hora cerrarán Circunvalación y la avenida Segunda?

El domingo, Circunvalación cerrará de 3:00 a. m. a 8:30 a. m. en el sentido de La Uruca hacia San Pedro.

El sentido de San Pedro hacia Pavas seguirá abierto.

En la avenida Segunda, el cierre regirá de 3:00 a. m. a 11:00 a. m., desde Paseo Colón hacia San Pedro.

¿Por dónde podrán circular los conductores?

Las calles paralelas a Paseo Colón permanecerán abiertas. El bulevar de Rohrmoser tendrá pasos controlados para residentes de 3:00 a 6:00 a. m. hacia Pavas.

La Calle Ancha de Pavas y la calle 68 aplicarán la misma medida de 4:30 a 9:30 a. m. hacia La Sabana.

La calle 42 conservará dos carriles abiertos durante el cierre parcial, de 3:00 a 11:30 a. m.

Para más información sobre la carrera acá:

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.