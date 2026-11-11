Cerca de 132 millones de SINPES se registran en época de fin de año

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Cerca de 132 millones de transacciones por SINPE Móvil se registran entre noviembre y diciembre de este año, en el marco de las semanas de mayor movimiento comercial por la época de fin de año. De acuerdo con datos del Banco Central, solo en diciembre se llegan a procesar hasta 68 millones de transacciones, mientras que en noviembre la cifra alcanza los 64 millones.

Este incremento responde al pago del aguinaldo, las compras navideñas, los regalos, las vacaciones y los intercambios entre familiares, lo que mantiene a los comercios repletos de consumidores.

El crecimiento acelerado de esta herramienta la ha convertido en una de las principales formas de pago, ya que los usuarios cada vez dependen menos del efectivo y perciben mayores niveles de seguridad al no andar con la cartera.