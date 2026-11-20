Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Los centros de salud del país ejecutan simulacros de atacante activo ante la llegada de hechos de violencia a estas instalaciones, y el más reciente se realizó en el Hospital de Nicoya con la participación de cerca de 70 funcionarios, junto con la Fuerza Pública, la Cruz Roja y el Organismo de Investigación Judicial.

La Caja Costarricense del Seguro Social inició estas prácticas en 2024 en el centro de salud de Siquirres, continuó en 2025 en Santa Cruz, y para 2026 las extendió a La Fortuna, en San Carlos, al Hospital Monseñor Sanabria y al centro médico de Nicoya.

El doctor Anner Angulo Leiva, director del Hospital de Nicoya, señaló que la experiencia deja lecciones aprendidas y obliga a replantear la regularidad de los ejercicios: “Esto nos deja muchas lecciones aprendidas, obviamente, y nos hace replantearnos que estos simulacros tienen que darse con cierta regularidad para poner en práctica esas lecciones aprendidas”.

Cada ejercicio dura entre 30 minutos y una hora, y busca que el personal responda con rapidez ante una persona herida, una balacera o un ataque dentro de las instalaciones, además de controlar el entorno de los demás asegurados.