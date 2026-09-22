Centro turístico donde murió niña por descarga eléctrica lanza mensaje

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El centro turístico donde murió una niña de 12 años por una descarga eléctrica publicó un mensaje luego de la tragedia ocurrida en Aserrí.

Se trata de Keyshell Zeledón Valderramos, quien perdió la vida después de entrar en contacto con un cable de alta tensión ubicado cerca de una piscina.

Padre de la menor ya había acudido ante autoridades

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el padre de Keyshell acudió anteriormente ante las autoridades judiciales para denunciar al centro turístico.

Las autoridades ahora investigan las circunstancias que rodearon la muerte de la menor y determinarán si existió alguna responsabilidad relacionada con las condiciones del cable.

Noticias Repretel intentó conocer la versión de los encargados del lugar. Sin embargo, inicialmente no respondieron las llamadas. Posteriormente, tras la publicación en redes sociales, el centro turístico emitió un mensaje.

Keyshell tenía grandes sueños

La menor cursaba séptimo año en el Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago. Además, formaba parte del equipo de fútbol de la institución.

Su familia la describió como una niña estudiosa, luchadora y emprendedora. También elaboraba llaveros y otros artículos para vender.

Con ese emprendimiento buscaba ayudar a su familia y cumplir uno de sus principales sueños: tener una casa junto a sus seres queridos.

La tragedia ocurrió cerca de una piscina

Según la información conocida, Keyshell disfrutaba el fin de semana junto a su padre cuando, aparentemente, resbaló cerca de la piscina.

La menor cayó sentada con los pies dentro del agua y colocó las manos hacia atrás para evitar golpearse la cabeza. En ese momento, habría tocado el cable de alta tensión.

La descarga le provocó graves lesiones. Pese a los esfuerzos de auxilio, murió en el lugar. Su padre también sufrió quemaduras cuando intentó ayudarla.

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