Cempasúchil: la flor del Día de Muertos y sus cuidados

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El cempasúchil, flor del Día de Muertos, conecta simbólicamente con los seres queridos que ya no están, y el experto en plantas Eduardo Umaña Valverde revela su historia y cuidados.

El especialista diferencia el marigold del cempasúchil, explica las condiciones que necesita para florecer y cómo reconocer una planta saludable al comprarla, además de su importancia dentro de la tradición mexicana.

Umaña Valverde también detalla cómo utilizar sus pétalos para decorar los altares, qué elementos no pueden faltar en una ofrenda y cómo conservar la planta o recolectar sus semillas para el próximo año.