Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) impulsa una segunda licitación, abierta e internacional, para construir el nuevo hospital de Limón, proceso en el que espera recibir en enero de 2027 las propuestas de las empresas interesadas.

La primera contratación fue declarada infructuosa porque ninguna empresa presentó ofertas, debido a razones como la inseguridad en el Caribe, los cierres constantes en la Ruta 32 y el tipo de cambio del dólar en ese momento.

El actual Hospital Tony Fazio presenta una infraestructura obsoleta, de entre 15 y 25 años, con fallas e inundaciones cuando llueve con fuerza, además de falta de médicos especialistas que genera largas esperas y filas en emergencias y consulta externa, y traslados de pacientes de Limón a San José.