CCSS reprogramará citas y cirugías canceladas por la huelga

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reprogramará las citas suspendidas y las cirugías canceladas a partir de la próxima semana, luego de que el movimiento de huelga obligara a la cancelación de más de 200 cirugías programadas en el primer turno de hospitales.

La institución mantiene además acciones para ponerse al día con los funcionarios que han reportado atrasos salariales derivados de la misma coyuntura.

La huelga de 24 horas afectó principalmente áreas críticas como sala de operaciones, hospitalización y farmacia, por lo que la CCSS busca restablecer la atención en esos servicios.

En ese contexto, María Eugenia Villalta, directora del Hospital San Juan de Dios, mencionó que se estará llamando a los pacientes para asignarles una nueva cita. “Para que se presenten la próxima semana para realizarles los procedimientos o los exámenes de laboratorio, todo como corresponde”, subrayó.