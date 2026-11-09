CCSS proyecta realizar unas 227 mil mamografías para bajar la lista de espera de aseguradas

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) proyecta realizar unas 227 mil mamografías antes del cierre de este año, con el objetivo de reducir la lista de espera de aseguradas.

Entre enero y agosto de 2026, la institución efectuó 151.331 mamografías, lo que representa un promedio de 18 mil estudios al mes y más de 620 exámenes diarios, una producción que supera en un 8 % el promedio mensual registrado durante 2025.

De acuerdo con los datos de la institución, al 30 de junio había 56 mil citas pendientes, mientras que para el 31 de agosto la cifra bajó a 53 mil, aunque aún hay pacientes en espera.

Enué Arrieta Espinoza, de la CCSS, señaló que todavía hay mujeres pendientes de atención y que los resultados positivos no significan que el trabajo esté terminado, por lo que deben continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta.