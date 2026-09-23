CCSS prepara plan para descongestionar emergencias del Hospital Calderón Guardia

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prepara un plan para descongestionar las emergencias del Hospital Calderón Guardia, según lo dio a conocer la institución.

Marvin Palma, gerente médico de la CCSS, sostuvo que analizan si pueden integrar algunas atenciones en otros centros hospitalarios del área metropolitana.

Explicó que una de las opciones es trasladar los servicios ambulatorios que sea viable mover a otros centros.

Además, señaló que evalúan los nodos de ortopedia y cirugía a nivel nacional para movilizar una parte importante del centro y darle fortalecimiento al mismo hospital mediante jornadas ordinarias.

El plan contempla medidas orientadas a optimizar los tiempos de espera y la capacidad de respuesta del hospital.