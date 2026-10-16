CCSS pide reforzar medidas ante circulación de virus respiratorio

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pidió reforzar el lavado de manos ante la circulación de virus respiratorios que afectan a la población infantil.

El Hospital Nacional de Niños reporta una alta demanda de servicios de emergencias y consulta externa por menores con gripe.

“Hacemos un llamado a todas aquellas personas que son usuarias y acuden a nuestros centros de salud a insistir en una correcta higiene de manos”, declaró la doctora Marcela Hernández, pediatra infectóloga del hospital.

“La higiene de manos es una de las medidas más eficaces para prevenir las infecciones”, recalcó la especialista.

El lavado debe realizarse con bastante agua y jabón para garantizar su efectividad.

“Los centros hospitalarios son un centro donde ustedes pueden adquirir infecciones”, advirtió Hernández.

La galena agregó que los gérmenes en esos sitios pueden ser más severos que los de la comunidad.