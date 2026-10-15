CCSS pide a la población comunicar a sus familiares su deseo de donar órganos y tejidos

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hizo un llamado a la población para que exprese a sus familiares y personas cercanas su deseo de donar órganos y tejidos en caso de fallecimiento.

La iniciativa se promueve en el marco del Mes de la Donación, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de este gesto solidario.

Según la CCSS, hablar de la donación permite que los seres queridos conozcan y respeten la voluntad de cada persona, facilitando así los procedimientos médicos correspondientes.