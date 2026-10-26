CCSS liberará nuevos espacios para la vacunación contra la fiebre amarilla

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) liberará más espacios de vacunación contra la fiebre amarilla este lunes a partir de las 7 de la mañana, dirigidos a las personas interesadas en optar por una dosis gratuita.

Para acceder a la vacuna, los ciudadanos deben cumplir con los requisitos establecidos, como colocarse la dosis con 10 días de anticipación y contar con un boleto comprado antes del 31 de diciembre.

Las autoridades de salud habilitaron estos nuevos cupos para facilitar la inmunización de los viajeros que planean salir del país hacia zonas de riesgo.