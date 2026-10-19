CCSS habilita asistente virtual por WhatsApp para consultas sobre pensiones

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) habilitó recientemente un asistente virtual por medio de WhatsApp para atender consultas sobre pensiones, sin necesidad de acudir presencialmente a las sucursales de la institución.

Por medio del número 8732-9401, las personas pueden consultar los requisitos, los trámites y servicios relacionados con los regímenes de invalidez, vejez y muerte, según informó la institución.

Además, esta herramienta brinda información acerca de créditos hipotecarios y otros programas de la institución, ampliando así los canales de atención disponibles para los usuarios.