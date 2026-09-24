CCSS busca ampliar horarios durante feriados y fines de semana para reducir listas de espera

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) busca ampliar los horarios de atención durante feriados y fines de semana como parte de las medidas para reducir las listas de espera, según informó la institución.

Además, analiza usar las jornadas después de las 4 de la tarde para incrementar las consultas, los procedimientos y las cirugías que se realizan fuera del horario ordinario.

La institución también prevé aliarse con el sector privado para acelerar la disminución de las listas de espera, ya que deberá contratar unos mil médicos especialistas más hasta el 2030.