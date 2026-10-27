CCSS busca agilizar el acceso a medicamentos y reducir recursos de amparo

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) busca cambiar la forma en que se seleccionan y adquieren los medicamentos con un nuevo reglamento que ya entró a regir.

El plan pretende facilitar el acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan.

El nuevo reglamento agiliza el trámite para incorporar y adquirir medicamentos. También define cuáles estarán disponibles, establece reglas más claras para recetar y entregar fármacos, y promueve un uso seguro y adecuado.

Ricardo Pérez, especialista en farmacoepidemiología de la CCSS, explicó el enfoque poblacional del plan. “Si un medicamento ahora viene, nosotros no nos vamos a centrar en un solo paciente, sino en la población que requiere este paciente”, declaró.