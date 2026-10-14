Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ampliará los cupos de vacunación contra la fiebre amarilla con la llegada de fin de año y el aumento de viajes al extranjero.

Los vacunatorios contarán ahora con unas 30 mil dosis para atender la demanda de las personas que necesitan esta vacuna como requisito de ingreso a destinos donde circula la enfermedad.

Los cupos se están liberando todos los lunes y solo hay que ingresar al sitio web de la Caja y tener boleto aéreo comprado con fecha antes del 31 de diciembre.

“Aquí es importante recalcar que la persona debe tener su tiquete aéreo en mano, incluso si viaja el 25 de diciembre. Desde ahora puede ingresar a la página de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), buscar la opción de fiebre amarilla y acceder a una cita de vacunación en cualquiera de los 21 establecimientos autorizados actualmente”, sostuvo Elvis Delgado, portavoz de la CCSS.