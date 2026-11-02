Catrina de 32 metros atrae a miles de visitantes en la megaofrenda del Zócalo de Ciudad de México

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Una catrina de 32 metros de altura se alza sobre la plancha del Zócalo de Ciudad de México como atractivo principal de la megaofrenda del Día de Muertos.

Alrededor de 140 personas, entre artesanos, arquitectos y pintores, participaron en su construcción.

La figura luce su tradicional sombrero y atuendos coloridos en homenaje a José Guadalupe Posada.

Por la noche, un sistema de luces panorámicas y proyecciones artísticas ilumina la estructura y resalta cada detalle.

El montaje incluye papel picado con diseños alusivos a la muerte digna y festiva, arcos florales monumentales y petates de tule.

También se integraron calaveritas de azúcar y chocolate, panes de muerto y elementos simbólicos de la cosmovisión mesoamericana.

La megaofrenda se convierte en punto de encuentro donde ciudadanos y turistas celebran las tradiciones que dan identidad a México.