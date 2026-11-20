Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Jeremy Buzano Paisano permanecerá tres meses más en el Centro de Atención Institucional de San José, conocido como el CACCO, luego de que el Tribunal de Apelación rechazara la solicitud de revisión de sentencia planteada por su abogado.

El fallo de 79 años de cárcel dictado contra Buzano por el asesinato de la joven Nadia Peraza queda pendiente de que los magistrados de la Sala Tercera lo dejen en firme, en un caso en el que el condenado también desmembró el cuerpo de la víctima y guardó sus restos dentro de una refrigeradora.