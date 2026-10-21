Casi un millón de familias se verán afectadas por aumento de precio en el cilindro de gas

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) iniciará el trámite de un ajuste que aumentaría en 546 colones el cilindro de gas de 25 libras, lo que afectaría a casi un millón de familias costarricenses que utilizan este producto para cocinar.

De aprobarse la propuesta, el precio del cilindro pasaría de ₡7.172 a ₡7.718, lo que representa un incremento aproximado del 7,6% en su costo actual.

Asimismo, la propuesta contempla aumentos en todos los combustibles, un ajuste que podría encarecer los gastos básicos de miles de hogares en el país.