Casi un millón de familias se verán afectadas por aumento de precio en el cilindro de gas

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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) iniciará el trámite de un ajuste que aumentaría en 546 colones el cilindro de gas de 25 libras, lo que afectaría a casi un millón de familias costarricenses que utilizan este producto para cocinar.
De aprobarse la propuesta, el precio del cilindro pasaría de ₡7.172 a ₡7.718, lo que representa un incremento aproximado del 7,6% en su costo actual.
Asimismo, la propuesta contempla aumentos en todos los combustibles, un ajuste que podría encarecer los gastos básicos de miles de hogares en el país.