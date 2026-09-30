Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Casi 100 personas han muerto en accidentes acuáticos en este 2026, según los registros de las autoridades correspondientes sobre estos incidentes en el país.

Aún se mantiene la búsqueda activa de un joven de 18 años quien fue arrastrado por la corriente en una catarata en Tarrazú, sin que hasta el momento se haya localizado.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda del joven desaparecido, mientras se mantiene la cifra de fallecimientos por accidentes acuáticos durante el presente año.

“Un total de 25 personas han requerido traslado crítico a diferentes centros hospitalarios del país. Recomendamos a las personas, especialmente durante la temporada de invierno, que visitan ríos o pozas estar muy atentas a los cambios en el color del agua o a la basura que arrastran los ríos, ya que esto podría indicar que se aproxima una cabeza de agua”, sostuvo Jorge Matamoros, portavoz de la Cruz Roja.

Asimismo, recomendó que, al visitar playas, las personas se asesoren con los guardavidas o con habitantes de la zona para identificar los lugares más seguros para ingresar al agua. También hizo un llamado a no descuidar a los niños y recordó que, ante cualquier emergencia, se debe llamar al 911.