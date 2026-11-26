Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Quienes buscan opciones para sus celebraciones de fin de año podrán aprovechar las promociones de Black Friday que ofrecerá Casa Centenario del 26 al 29 de noviembre, con descuentos en vinos, rones, whiskies, vodkas y otros destilados.

La tienda física de Centenario Internacional tendrá una amplia variedad de productos a precios especiales, incluidos vinos desde ₡3.000 y artículos seleccionados en liquidación.

Entre las ofertas destaca una botella de edición especial de 30 años, cuyo precio regular ronda los ₡100.000 y que durante la promoción se podrá adquirir por ₡30.000.

También habrá cajas de regalo y rifas

La promoción incluye cajas de regalo con vasos y copas, así como vinos de diferentes países, entre ellos Italia, España, Argentina y Chile.

Además, quienes realicen compras durante esos días participarán en rifas de certificados de regalo, productos de Centenario Internacional y entradas a Nova Cinemas de Repretel, entre otros premios.

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Casa Centenario está ubicada en Curridabat, 100 metros al sur de Saturnia, con entrada por Central Market.

Los interesados pueden consultar más detalles sobre las ofertas en las redes sociales de Casa Centenario.