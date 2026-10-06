Cas, fresa y maracuyá: frutas de temporada para disfrutar en recetas

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El cas está en plena cosecha y es momento de aprovecharlo para hacer diferentes recetas, lo mismo sucede con la fresa y la maracuyá, frutas de temporada que ofrecen sabores únicos y versatilidad en la cocina.

Joseth Zúñiga explica de dónde viene el cas, cómo saber que un cas es bueno para fresco, cómo desinfectarlo y qué se puede hacer con estas frutas cuando se tiene una gran cantidad y se quiere evitar que se desperdicien.

Además, el especialista detalla si el cas, la fresa y la maracuyá se pueden conservar para disfrutarlos fuera de temporada, cómo saber que una fresa está dulce y cómo aprovechar al máximo la maracuyá en diferentes preparaciones.