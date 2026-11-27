Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La provincia de Cartago alcanzó los 71 asesinatos en lo que va de 2026, luego de un nuevo doble homicidio registrado en Turrialba.

Las autoridades contabilizan 16 homicidios más que en el mismo periodo del año anterior y el hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición confirmó la cifra más reciente.



El caso más reciente ocurrió en la comunidad Sol de la Flora, en Tres Equis de Turrialba. Allí, dentro de una vivienda, las autoridades ubicaron los cuerpos de dos hombres con impactos de arma de fuego.

Junto a los cadáveres se encontró un número importante de casquillos de bala.

Uno de los fallecidos era originario de Siquirres y tenía en su expediente el delito de venta de drogas; el otro era oriundo de Grano de Oro de Turrialba y, al parecer, era consumidor.



Personal de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendió el sitio, de muy difícil acceso.

Las personas allegadas a la vivienda percibieron un olor desagradable y dieron aviso al 911, lo que permitió localizar los cuerpos.

Se trata del segundo doble homicidio en Turrialba en dos meses; el anterior ocurrió en el sector de Nochebuena, donde dos hombres de 20 y 28 años de edad fueron emboscados antes de entrar a una casa y murieron a disparos.



El nuevo atentado sería producto de un ajuste de cuentas, de acuerdo con las autoridades y ante ello, la Fuerza Pública mantiene un monitoreo constante del cantón, donde se ha detectado un centro de operación de grupos delictivos que migran desde Limón y desde el Valle Central.

“Estas operaciones están destinadas precisamente a mantener control de las áreas en las cuales se habían dado incidentes graves”, declaró Raúl Rivera director de la Fuerza Pública.

En el sector de Manuel de Jesús la operación es permanente, 24 horas, y en Llanos se aplica de igual manera, con énfasis en el retiro de armas de fuego y armas blancas.



Manuel Salas, director regional de Cartago, sostuvo que las autoridades analizan el fenómeno en dos vías: la violencia por disputa territorial en algunos sectores y la extensión de la operatividad de grupos delictivos que pasan de un cantón a otro, como de Siquirres, en Limón, a Turrialba, en Cartago.

La Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal realiza estudios para determinar cuáles organizaciones van perdiendo poder y cuáles zonas intentan ocupar.

La identificación de las rutas de llegada y escape de los sospechosos permanece como parte de la investigación en desarrollo.