Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Cartaginés volvió a ganar en el estadio Alejandro Morera Soto después de dos años, con remontada incluida, una victoria que ratificó una vez más el gran semestre de los brumosos y los tiene empatados en puntos en la cima.

El equipo cerró los espacios y fue muy intenso, apostando por ese orden y trabajo táctico que le ha dado resultado, según destacaron sus jugadores, quienes señalaron que el técnico manda la indicación de cerrar espacios y formar un buen bloque, algo que los ha caracterizado durante el torneo y que les sirve de experiencia para la final.

Con los resultados de la fecha 17, Cartaginés espera rival en semifinales, posiblemente Sporting FC o el Saprissa, y jugará el sábado a las 7 de la noche contra Pérez Zeledón en el Estadio Fello Meza, donde deberá golear si quiere aspirar al primer lugar o bien esperar un traspié del Saprissa ante el Inter San Carlos.

