Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Cartaginés visitará el Morera Soto este lunes sin Geancarlo Castro, para enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense, en un partido que puede definir el primer lugar y que sirve como antesala para la final de Copa Centroamericana contra el equipo rojinegro.

El técnico guatemalteco del Cartaginés, Amarini Villatoro, indicó que los dos torneos son diferentes y que el encuentro no lo ve como un condicionante para el grupo, aunque reconoció que el rival es fuerte porque es tres veces campeón del torneo internacional.

Los brumosos comparten la cima del Campeonato Nacional con Saprissa, que es líder por diferencia de goles, por lo que buscarán ganar los puntos y aspirar a cerrar el campeonato como local en caso de terminar líder de la fase regular.