Cartaginés vence a Escorpiones y se pone líder

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

Terminó el juego entre Cartaginés y Escorpiones por la jornada 16 del torneo nacional. El resultado culminó con un 4-2 a favor de los locales.

¿Qué pasó en el partido?

Un dominio total del Cartaginés, que marcó 3 goles en menos de 15 minutos al inicio del juego. Joaquín Alonso Hernández marcó 2 goles.

Los otros anotadores blanquiazules fueron Manuel Morán de cabeza y Mauricio Villalobos.

Por parte de Escorpiones, Danilo Pimpinati descontó dos veces, primero al 73′ y luego al 90+4′.

Cartaginés se deja la punta del torneo, llega a 31 puntos, Escorpiones se mantiene en la penúltima casilla.