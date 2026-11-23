Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Terminó el primero de los juegos entre Alajuelense y Cartaginés, en esta ocasión por la jornada 17 del torneo nacional. El resultado culminó con un 1-2 a favor de los brumosos.

¿Qué pasó en el partido?

Comenzó ganando Alajuelense en el cierre del primer tiempo tras un gran pase de Juan Pablo Añor que concretó Yeison Molina de cabeza.

Ya en el segundo tiempo, Manuel Morán marcó el empate en el 62′, y cinco minutos después Juan Gaete marcó el de la remontada.

Cartaginés dominó el resto del juego con la posesión de la pelota, y algunas acciones friccionadas terminaron por darle picante al juego.

Luis Díaz vio la tarjeta roja por una acción con su brazo que Juan Gabriel Calderón catalogó como merecedora de la expulsión.

El conjunto brumoso alcanzó al Saprissa con 34 puntos en la primera posición, detrás únicamente por diferencia de goles.

Alajuelense, por su parte, complica la clasificación. Deberán visitar a San Carlos y con la derrota están fuera.