Cartaginés triunfa en el Puerto y mete presión por el liderato

Terminó el juego entre Puntarenas FC y el Club Sport Cartaginés, por la jornada 7 del torneo de Apertura 2026. El resultado favoreció a los visitantes por 1-3.

¿Qué pasó en el partido?

El partido se mantuvo muy parejo. El primer gol de los brumosos cayó al inicio del partido, por parte del goleador Alonso Hernández al 8.

El empate llegó al 34 por parte de Hiram Múñoz. Los de la vieja metrópoli tomaron la ventaja en el marcador gracias a Geancarlo Castro al 65 y 73, para colocar el 1-3 definitivo.

El conjunto porteño no pudo darle vuelta al marcador y terminó cayendo como local.

Los brumosos llegaron a 15 puntos en la tabla de posiciones a tres puntos del líder, el Deportivo Saprissa.