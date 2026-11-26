Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Cartaginés tendría al menos tres variantes para enfrentar a Pérez Zeledón este sábado a las 7 de la noche en Cartago, con el boleto a semifinales asegurado y la mirada puesta en la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense que comenzará el próximo miércoles en la vieja metrópoli.

Jugadores como Joaquín Alonso Hernández, el lateral derecho Carlos Barahona y el lateral izquierdo José Luis Quiroz quedarían al margen del duelo ante los sureños, en una administración física que el cuerpo técnico considera clave para cerrar el año y rematar bien el semestre.

El plantel afirma llegar en condiciones óptimas a la parte del año donde se deciden los títulos, tras unos días de descanso que les permitieron recuperar cargas de trabajo.

