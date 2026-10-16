Cartaginés solo tendrá una baja para enfrentar al Saprissa

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Cartaginés tendrá una sola baja para enfrentar al Saprissa el domingo en el Fello Meza, el lateral Carlos Barahona, quien no estará disponible por el proceso judicial que enfrenta.

El técnico Amarini Villatoro, se mostró respetuoso del proceso judicial y enfocado en los jugadores que tiene disponibles, aunque reconoció que la posición de lateral no ha tenido consolidación.

El duelo es por el liderato del Campeonato Nacional y se juega días antes de las semifinales de Copa Centroamericana ante Olimpia, con un frente a frente parejo entre ambos clubes.