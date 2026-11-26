Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El Club Sport Cartaginés está pasando por un buen momento pues se acerca a sus mejores rachas de victorias consecutivas como local.

Los brumosos suman 12 triunfos al hilo en el estadio Fello Meza, entre Campeonato Nacional y Copa Centroamericana.



La escuadra brumosa suma 14 victorias consecutivas entre 1968 y 1969, con el afamado equipo del Ballet Azul, que anotó 51 goles en ese lapso.

Otro registro de 14 triunfos consecutivos lo logró en 1976, hace 50 años, con 43 anotaciones.



El plantel encarará sus próximos dos compromisos en la vieja metrópoli.

“Tenemos una final a 180 minutos de levantar una copa que representa mucho para la institución”, declaró Amarini Villatoro.



“Lo que uno busca siempre es campeonar. Esto nos da más confianza”, agregó Luis Olivas.

También se viene un partido el sábado contra Pérez, donde se puede dar el primer lugar.



La actual planilla tiene la posibilidad de escribir una de las páginas más doradas en los 120 años de existencia del llamado decano del fútbol centroamericano.