Cartaginés rescata el empate en juego contra Inter San Carlos

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El Inter San Carlos y el Club Sport Cartaginés se enfrentaron en el Estadio Carlos Ugalde, por la fecha 15 del campeonato nacional.
Los brumosos querían de nuevo subir a la primera posición, mientras que los norteños tenían el objetivo de sumar unidades en la mitad de tabla.
El partido quedó 1-1.
Inter San Carlos
Erick Torres, al 11′.
Cartaginés
José de Jesús González, de penal, al 79′.
Que Cartaginés se queda en la segunda posición del campeonato, con 28 puntos. Mientras que el Inter San Carlos sube a 19 unidades.