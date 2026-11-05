Cartaginés rescata el empate en juego contra Inter San Carlos

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El Inter San Carlos y el Club Sport Cartaginés se enfrentaron en el Estadio Carlos Ugalde, por la fecha 15 del campeonato nacional.

Los brumosos querían de nuevo subir a la primera posición, mientras que los norteños tenían el objetivo de sumar unidades en la mitad de tabla.

¿Cómo quedó el partido?

El partido quedó 1-1.

¿De quiénes fueron los goles?

Inter San Carlos

Erick Torres, al 11′.

Cartaginés

José de Jesús González, de penal, al 79′.

¿Qué significa este partido?

Que Cartaginés se queda en la segunda posición del campeonato, con 28 puntos. Mientras que el Inter San Carlos sube a 19 unidades.