Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

CS Cartaginés registra su mejor torneo de los últimos 30 campeonatos tras llegar a 34 unidades en 17 fechas.

Los brumosos acumulan la cantidad de puntos máxima de ese periodo en el Apertura 2026.



El equipo dirigido por Amarini Villatoro igualó los 34 puntos que obtuvo en 17 fechas del verano 2013 con Javier Delgado.

La victoria contra el rival de la final centroamericana le permitió ratificarse como el mejor cuadro brumoso de los últimos 30 certámenes.



El volante Luis Flores describió la paciencia del equipo durante el torneo.

“Nosotros cuando estamos en el camerino dijimos, ese partido nosotros anotamos el empate y somos capaces de darle vuelta”, declaró.



Los registros más cercanos del club en ese periodo incluyen 32 puntos con Mauricio Wright en el Apertura 23 y 32 unidades con Paulo César Wanchope en el Clausura 23.

En el invierno del 16 sumó 30 puntos con Justin Campos y en el invierno de 2014 alcanzó 30 unidades con Mauricio Wright.



Recordemos que Cartaginés se enfrenta a Pérez Zeledón el sábado a las 7 de la noche, en un juego que se verá por la señal de Canal 6.

La victoria contra el rival de la final centroamericana obliga a los rojinegros a no poder rotar futbolistas el sábado en San Carlos.