Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El Club Sport Cartaginés recuperará a dos de sus figuras para el duelo del próximo lunes contra la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto: el atacante Geancarlo Castro y el chileno Juan Carlos Gaete.

Castro tuvo un desgarro muscular, pero ya se encuentra en la etapa final de recuperación y la idea es que esté al 100 % apto para ser convocado en caso de que el cuerpo técnico lo requiera, según explicó el propio club.

Gaete, por su parte, ya cumplió sus dos partidos de suspensión por la tarjeta roja ante San Carlos y está habilitado para enfrentar a los rojinegros. Ambos jugadores suman 15 goles en lo que va de esta temporada, con Castro aportando 10 anotaciones y Gaete las 5 restantes.