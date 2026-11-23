Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Cartaginés recupera a cuatro jugadores para visitar este lunes el estadio Alejandro Morera Soto, donde enfrentará a Alajuelense en el cierre de la jornada 17 del Apertura 2026.

Tras el parón de selecciones, el técnico Marini Villatoro recupera a dos defensores, un volante y un delantero: Luis Olivas, Diego González, Juan Carlos Gaete y Andrei Mora, quienes están totalmente recuperados de las molestias que presentaron en el último partido, mientras que Bernie Alfaro y José Mora se encuentran en la última etapa de su recuperación y el goleador Giancarlo Castro continúa fuera por lesión.

El cuadro brumoso se concentró en un hotel de la capital desde el fin de semana y saldrá hacia el Morera Soto cerca de las 5 de la tarde, en un partido que Villatoro calificó como una obligación de obtener la victoria si aspiran al primer lugar, y en el que brumosos y rojinegros se verán las caras en tres ocasiones durante 15 días, tanto por el Campeonato Nacional como por la Copa Centroamericana.

