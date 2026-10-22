Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Cartaginés ratificó ser el mejor equipo de local en la Copa Centroamericana, luego de que todos los grandes cayeran en el Fello Meza durante la competición regional.

Amarini Villatoro, técnico cartaginés, especifica que “llevamos cuatro partidos consecutivos, el quinto es Herediano en esta seguidilla de 14 días”.

La condición de local del conjunto brumoso se consolidó como un factor determinante en los resultados obtenidos frente a los equipos de mayor tradición en el torneo.

Este rendimiento en casa posiciona al Cartaginés como uno de los rivales más difíciles de superar en la Copa Centroamericana.