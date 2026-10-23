Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Cartaginés presenta un 33 % de rendimiento como visitante este semestre, tras disputar nueve juegos en Campeonato Nacional y Copa Centroamericana con dos victorias, tres empates y cuatro derrotas, para un total de nueve puntos.

Sus próximos dos retos serán visitar a Herediano este sábado y a Olimpia el miércoles, compromisos que el equipo brumoso asume con la convicción de que no regalará el resultado al rival pese a reconocer la dificultad del clásico.

Sobre el partido contra Herediano, el técnico cartaginés Amarini Villatoro comenta que “sabemos que es un clásico, sabemos que está ese pique entre dos instituciones grandes”.

El cuerpo técnico enfatizó que primero deben sumar de visita en este cierre de seis partidos, asegurando lo hecho en casa para garantizar la clasificación y aspirar al primer lugar.