Cartaginés está invicto como local y su próximo reto es Olimpia de Honduras

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El Club Sport Cartaginés apelará a su invicto como local para enfrentar las semifinales contra el Olimpia de Honduras por la Copa Centroamericana, tras un semestre perfecto en el Fello Meza.

Los números del Cartaginés como local en este semestre indican 9 juegos con 9 victorias, 22 goles anotados y solo 6 recibidos, para un rendimiento del 100% en el campeonato nacional y la copa.

Los Brumosos publicaron un video emotivo para llenar el Fello Meza, donde las entradas se venden a buen ritmo entre 7,000 y 20,000 colones para el juego del miércoles a las 8:30 de la noche.