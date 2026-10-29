Cartaginés esperó 31 años para volver a una final de un torneo de Concacaf

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El Club Sport Cartaginés regresó a una final de Concacaf después de 31 años, luego de que el empate ante Olimpia sellara la clasificación, con un gol de Giancarlo Castro en el que definió solo contra el portero. La última ocasión en que los brumosos disputaron una final de un torneo de Concacaf fue en 1995, en la Copa de Campeones, y ahora buscan la suma de 640.000 dólares por premios de Copa Centroamericana.

Por su participación en el torneo, liderar su grupo y avanzar hasta la final, Cartaginés acumula 440.000 dólares en premios, a los que se sumarían 200.000 dólares adicionales si gana la final, para alcanzar el total de 640.000 dólares entre los premios acumulados y el bono por clasificar al máximo torneo de clubes de la región.

El técnico del equipo afirmó sentirse orgulloso de su grupo porque dejaron atrás a los dos equipos más ganadores e históricos de Centroamérica, y sostuvo que la liga costarricense está un pasito arriba de todas, con la liga catracha en segundo lugar.